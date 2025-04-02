В интервью изданию Parisien Марин Ле Пен высказала мнение, что критика Кремля в связи с ее приговором является «бумерангом» на непрекращающиеся попытки Запада «учить» Россию демократии.

Напомним, что парижский суд вынес решение по делу Марин Ле Пен, ключевого оппозиционного лидера и потенциального конкурента действующего президента Макрона на предстоящих выборах. Дмитрий Песков, представитель Кремля, заявил, что европейские столицы все чаще пренебрегают демократическими принципами в политической борьбе.

Ле Пен подчеркнула, что Россия, подвергаясь постоянным «демократическим наставлениям», таким образом отвечает Западу тем же. По ее мнению, это может быть попыткой поставить Макрона в невыгодное положение.

Она также заявила, что Франция должна сохранять свою роль на международной арене. Когда страна позволяет себе дискредитировать себя до такой степени, что лидер оппозиции, имеющий высокие рейтинги, лишается возможности участвовать в выборах, это вызывает вопросы у всего мира.

Вместе с другими депутатами, признанными виновными в нецелевом использовании средств Европарламента, Ле Пен получила запрет на участие в выборах в органы государственной власти сроком на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу, что ставит под угрозу ее участие в президентской гонке 2027 года.

Ранее сообщалось, что Ле Пен намерена оспорить свой приговор в ЕСПЧ.