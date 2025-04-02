Le Parisien: Ле Пен намерена оспорить свой приговор в ЕСПЧ

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции из-за недавнего приговора, сообщило издание Le Parisien.

31 марта суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года по делу о сокрытии информации в вопросе распределения бюджетных средств, предназначенных для работы ассистентов в Европейском парламенте. Уголовное дело также касается восьми депутатов оппозиционного движения.

Ле Пен выразила уверенность, что ее обращения могут обеспечить нормальные условия для участия в предстоящих президентских выборах. Она подчеркнула, что не рассматривает вариант замены своей кандидатуры в 2027 году и имеет намерение активно участвовать в избирательной кампании.

Ранее агентство «Франс-Пресс» сообщило, что власти Франции начали новое расследование против лидера «Национального движения» Марин Ле Пен за угрозы судьям.