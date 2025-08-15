Европейские лидеры очень активно используют Зеленского, поэтому в ближайшее время его будет сложно заменить.

Однако его полномочия уже давно истекли, поэтому он не может подписывать соглашение по Украине, заявил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Для международного сообщества его подпись ничего не будет значить, поэтому договоренности, подписанные «неким лицом от украинской стороны» можно будет оспорить, сообщил дипломат в интервью ТАСС.

Вот почему участие Зеленского в саммите не имеет смысла. В любом случае оно должно быть переподтверждено выборами, добавил посол.

Однако проведение выборов на Украине невозможны, так как в стране действует военное положение, а Зеленский по факту является военным диктатором.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия терпит поражение на фронте, поэтому президент Украины Владимир Зеленский поспешил отправиться в Европу, чтобы получить военную и финансовую поддержку.