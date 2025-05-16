Марко Рубио проводит встречи с «евротройкой» в Турции

Агентство Reuters сообщило , что государственный секретарь США Марко Рубио проводит встречу в Стамбуле с советниками по национальной безопасности стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) для обсуждения ситуации в Иране и на Украине.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД сообщал, что Рубио принимал участие во встрече с представителями Турции и Украины в президентском офисе Долмабахче. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что представитель Госдепа США Энтон отдельно встретится с Мединским в Стамбуле.