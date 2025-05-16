Представитель Госдепа США отдельно встретится с Мединским в Стамбуле

Издание BBC, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Майкл Энтон, директор по политическому планированию в Госдепартаменте США и участник переговоров в Стамбуле, проведет двустороннюю встречу с руководителем российской делегации Владимиром Мединским.

Как сообщает вещательная корпорация, Энтон не планирует участвовать в трехсторонних переговорах, где будут присутствовать представители России, Украины и Турции.

Ранее Рубио заявил, что только встреча Путина и Трампа определит мир на Украине.