Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости о гибели боевика националистического батальона «Айдар»*. По его словам, боевик подорвался при установке собственного фугаса недалеко от позиций ВС РФ под Клещеевкой.

«В районе населенного пункта Клещеевка украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар»* самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв», – рассказал Марочко.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артемовском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, самым горячим участком остается направление Клещеевка – Андреевка.

Село Клещеевка располагается недалеко от Артемовска (в украинской версии – Бахмута), который полностью был освобожден в мае 2023 года. Город является важным транспортным узлом, через который проходят дороги на Краматорск, Горловку и Славянск, а также на Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Ранее издание The Telegraph сообщило о гибели британского наемника, который воевал на стороне ВСУ в составе подразделения «Темные ангелы». Сэм Ньюи погиб в результате минометного обстрела.

*Запрещенная в России террористическая организация