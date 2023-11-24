Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о потерях украинской армии на Купянском направлении из-за погодных условий и ненадлежащего снабжения.

В интервью РИА Новости он заявил, что из-за этого потери ВСУ значительно увеличились.

«В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей», – сказал Марочко.

Он также добавил, что медики получают от украинских солдат жалобы на некачественную и холодную форму, тяжелые условия во время прохождения службы, а также на отсутствии ротации. Марочко добавил, что украинским военным приходится долго находиться в сырых окопах, а снабжение отопительных приборов топлива остается на очень низком уровне.

По словам президента РФ Владимира Путина, украинское контрнаступление продолжается с 4 июня 2023 года. Как отмечал российский лидер, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС России оперативно выполняют свои задачи в задачи в зоне проведения специальной военной операции.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых в сентябре 2022 года вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России.