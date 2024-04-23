Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами в районе Кременной

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с логистическими трудностями в занятых ими поселками в ЛНР в районе Сватово и Кременная. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Населенный пункты находятся на границе ЛНР и Херсонской области. Они перешли под контроль украинской армии осенью 2022-го года.

«За последнее время положение украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка (ЛНР) и Невское значительно ухудшилось. Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на (их) логистике», — заявил Марочко.

Он отметил, что украинские бойцы также столкнулись с нехваткой механиков-водителей и транспорта.

Ранее Марочко также сообщал, что в указанном районе ВСУ терпят колоссальные потери в боях. По его словам, с 15 по 21 апреля потери противника в этой местности выросли на 25% по сравнению с прошлым месяцем.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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