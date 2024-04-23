Над Белгородской областью уничтожили вражескую «Ольху»

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении реактивных снарядов системы залпового огня «Ольха», используемые ВСУ, в небе над Белгородской областью.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре цели.

Ночью на подлете к Белгороду также были сбиты воздушные цели. По информации губернатора Белгородской области, обломки упали в поселке Разумное, в результате чего во дворе частного дома выбиты окна. Также был поврежден фасад здания.

20 апреля Минобороны РФ сообщило, что за сутки система ПВО перехватила 50 беспилотников. 26 из них — были сбиты над территорией Белгородской области.

Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают приграничные регионы РФ. Высокий («желтый») уровень террористической опасности установлен в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также на территории Крыма и Севастополя.

Ранее мы сообщали, что в Курской области отменили обязательную сдачу ЕГЭ в связи с обстановкой в регионе.