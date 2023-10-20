Марочко заявил о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, сократилось. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», – сказал Марочко.

Марочко ссылался на данные агентурных источников. По его данным, иностранных наемников начали вывозить из Украины.

В сентябре британская газета The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором утверждала, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. Издание отмечало, что все чаще в зону СВО в ряды украинской армии попадают лица с наркотической или алкогольной зависимостью, а также люди с психическими расстройствами.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения ЛНР и ДНР.