Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях ВСУ

Действия украинских ВС не имеют под собой тактических оснований. Соответствующее заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает издание URA.RU .

Бывший военный считает, что поведение украинских военных не сопоставимо с какой-либо тактикой, так как по его словам, сейчас это больше похоже на отчаянные попытки добиться каких-либо результатов. В то же время, он отметил, что намного возросло количество «мясных штурмов», призванных отвлекать внимание российской артиллерии для продвижения вперед.

Марочко заявил, что такой стратегии украинские бойцы придерживаются на протяжении всего фронта. Эксперт подчеркнул, что ВСУ пытаются отбить хоть какую-то позицию для того, чтобы позже заявить о продвижении.