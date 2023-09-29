Mash: российские военные предотвратили прорыв диверсантов в Брянской области

По данным источника, диверсионно-разведывательная группа в составе около 50 человек пыталась зайти на территорию России в районе населенного пункта Луговой в Брянской области. Отмечалось, что диверсанты вступили в бой российскими военнослужащими.

На данный момент ДРГ отброшена за территорию РФ. Силовые ведомства все еще находятся в режиме усиленной готовности на случай новой попытки проникнуть в Россию.

В Брянской области, как и в Белгородской и Курской областях, действует «желтый» (высокий) уровень опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Такой же режим введен в Крыму.

31 августа ФСБ сообщила о разгроме элитную группу украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. В операции по ликвидации ДРГ участвовали сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД РФ. В результате боев пять украинских диверсантов взяли в плен.