Машков не сомневается в том, что Путин с легкостью соберет необходимое количество подписей

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина актер Владимир Машков уверен, что в поддержку кандидатуры действующего президента будет собрано гораздо больше подписей, чем необходимые по закону 300 тысяч.

«В Донецке ребята готовы собрать миллион. Мы, естественно, никого ограничивать не будем. Мне кажется, это очень чувственный момент нашей жизни», – заявил журналистам художественный руководитель Театра Табакова.

В то же время другой сопредседатель штаба спикер парламента ДНР Артем Жога выразил готовность работать «24 на 7» на протяжении всего периода избирательной кампании.

Сегодня были утверждены три сопредседателя штаба Путина – Машков, Жога и главврач московской больницы Марьяна Лысенко.