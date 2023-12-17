Американский бизнесмен, основатель компании Space Х и владелец соцсети Х (бывшее название Twitter) Илон Маск без слов прокомментировал новость о мобилизации на Украине.

Ранее американский экономист Дэвид Сакс опубликовал информацию о том, что США финансируют работу украинских военкоматов в вопросе «насильственного призыва в армию». Он отмечал, что Вашингтон выделяет средства на то, чтобы украинских мужчин прямо с улицы забирали на службу в зону боевых действий.

Маск отреагировал на эту информацию, опубликовав лишь два знака.

«!!» – написал Маск.

Накануне заместитель главы комитета парламента по вопросам национальной безопасности Украины Марьяна Безуглая сообщила, что депутаты хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников правоохранительных органов, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.

Служба внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщила, что страны Запада требует от Киева проводить мобилизационные мероприятия активнее. Таким меры, отмечали в ведомстве, связаны с необходимостью восполнять большие потери в ВСУ на поле боя.

Ранее мы сообщали, что в спортивных залах Украины начали раздавать повестки. Украинские СМИ отмечали, что сотрудники военкоматов могут выдать документ любому посетителю тренажерного зала.