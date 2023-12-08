СМИ: В киевских спортзалах начали вручать повестки

В спортзалах Киева начали массово вручать повестки мужчинам, сообщает украинское издание «Вести». По информации источника, в залах начали замечать сотрудников военных комиссариатов.

Накануне в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в украинских спортивных и тренажерных залах проводится рейд сотрудников военкоматов, где посетителям вручали повестки с призывом в армию. Информация поступала из Закарпатской, Ужгородской и Днепропетровской областях.

«Сотрудники территориального центра комплектования в Киеве также начали приходить в спортзалы», – говорится в сообщении издания.

«Вести» отмечают, что сотрудников военкоматов не пускают в сети фитнес-залов украинской столицы.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а также объявил о всеобщей мобилизации. Впоследствии глава государства несколько раз продлевал действия данных указов.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил, что в стране готовится законопроект о введении электронных повесток. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток для создания реестра единого воинского учета в стране.