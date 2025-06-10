Политолог Мухин пояснил, почему ссора Трампа и Маска была неизбежной

По словам политолога Алексея Мухина, американский лидер Дональд Трамп в действительности уже справился с миллиардером Илоном Маском, с которым у главы Белого дома недавно произошел конфликт. Об этом сообщает канал ОТР.

Он уточнил, что Трамп намекнул Маску, что тот сидит на госконтрактах, которые напрямую зависят от Трампа. После этого миллиардер «достаточно хорошо отъехал от всех, хотя он же партию хотел создавать», но на самом деле он просто не потянул.

По мнению эксперта, ссора между президентом Штатов и предпринимателем была лишь вопросом времени, поскольку они оба — ярко выраженные, даже клинические нарциссы. В итоге естественным путем Трамп как с официальной позиции просто выдавил Маска. И если Маск будет дальше стараться что-то делать, вредить Трампу при отсутствии инстинкта самосохранения, то он станет гораздо беднее, поскольку состояние Илона Маска зависит от госконтрактов.

Ранее политолог Вайнер назвал причину ссоры Трампа и Маска.