Маск: ни деньги, ни время не помогают Украине в противостоянии с РФ

Выделение новых денег на нужды Украины и продление боевых действий на территории страны не помогают ей в вооруженном столкновении с РФ. Соответствующее заявление сделал предприниматель Илон Маск во время беседы с сенаторами США. Трансляция их беседы велась в соцсети X .

Накануне бизнесмен с рядом сенаторов участвовали в обсуждении новой инициативы Сената Соединенных Штатов, предложившей выделить денежную помощь, в том числе и для Киева. Один из сенаторов Джеймс Вэнс раскритиковал документ и заявил, что в документе содержится положения о поддержке Украины вплоть до конца 2025 года. Подчеркивается, что данная инициатива делает невозможной потенциальную остановку финансирования Киева в случае, если новым американским президентом станет Дональд Трампа.