Маск обещает отдать часть доходов от Х больницам Израиля

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал отправить часть доходов от своей соцсети X больницам в Израиле, которые оказывают помощь пострадавшим палестинцам. Об этом сообщил сам предприниматель в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

Обещание предпринимателя было спровоцировано недавно разгоревшимся скандалом с его участием, когда Маск оставил комментарий под постом одного из пользователей социальной сети, в котором остальные участники платформы увидели проявления антисемитизма.

В своем посте бизнесмен заявил, что компания X пожертвует все свои доходы с рекламы и подписок, связанные с конфликтом в Газе, больницам в Израиле и другим организациям, оказывающим помощь пострадавшим в ходе ближневосточного конфликта.