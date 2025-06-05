Маск поддержал идею импичмента Трампу и призвал заменить его Вэнсом
Макс призвал свергнуть Трампа и заменить его Вэнсом
Фото: [пресс-пул Белого дома]
Илон Маск, американский предприниматель и футуролог, после открытого противостояния с президентом США Дональдом Трампом открыто высказался в поддержку идеи об импичменте в отношении своего бывшего непосредственного начальника. Эта история получила новый резонанс в социальных сетях.
В четверг между Илоном Маском и Дональдом Трампом состоялся публичный конфликт, причиной которого стал предложенный президентом США законопроект о значительном сокращении федеральных расходов. Маск охарактеризовал этот законопроект как «отвратительный и мерзкий».
Бизнесмен также предложил «похоронить» законопроект. В ответ на это Трамп выразил свое разочарование Маском, так как он «многое сделал для него». В свою очередь, Маск высказал мысль, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами парламента.
Один из участников социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску, выразил мнение, что после конфликта с президентом Трампом тому следует объявить импичмент, а на его место назначить вице-президента Джея Ди Вэнса.
«Да», — поддержал эту идею Маск в ответном посте.
Ранее сообщалось, что Маск опубликовал в соцсетях «бомбу»: связал Трампа с делом секс-преступника Эпштейна и пожелал президенту «хорошего дня».