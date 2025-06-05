Маск поддержал идею импичмента Трампу и призвал заменить его Вэнсом

Илон Маск, американский предприниматель и футуролог, после открытого противостояния с президентом США Дональдом Трампом открыто высказался в поддержку идеи об импичменте в отношении своего бывшего непосредственного начальника. Эта история получила новый резонанс в социальных сетях.

В четверг между Илоном Маском и Дональдом Трампом состоялся публичный конфликт, причиной которого стал предложенный президентом США законопроект о значительном сокращении федеральных расходов. Маск охарактеризовал этот законопроект как «отвратительный и мерзкий».

Бизнесмен также предложил «похоронить» законопроект. В ответ на это Трамп выразил свое разочарование Маском, так как он «многое сделал для него». В свою очередь, Маск высказал мысль, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами парламента.

Один из участников социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску, выразил мнение, что после конфликта с президентом Трампом тому следует объявить импичмент, а на его место назначить вице-президента Джея Ди Вэнса.

«Да», — поддержал эту идею Маск в ответном посте.

Ранее сообщалось, что Маск опубликовал в соцсетях «бомбу»: связал Трампа с делом секс-преступника Эпштейна и пожелал президенту «хорошего дня».