Конфликт Трампа и Маска: что известно

Публичный конфликт президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска только набирает обороты. Рассказываем, с чего все началось.

По некоторым данным, Илон Маск оказался недоволен законопроектом республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По другим данным, особенно отношения осложнились после того, как в Белом доме отклонили кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA — Айзекман был предложен Илоном Маском.

Издание уточняет, что Маск пожаловался на тот факт, что он вложил в предвыборную кампанию Трампа сотни миллионов долларов, а кандидатуру Айзекмана просто отклонили. В Белом доме также отметили, что на данный момент невозможно предположить, сохранятся ли крепкие отношения между Трампом и Маском.

На фоне этой ссоры Трамп и Маск продолжают обмениваться в социальных сетях «любезностями». Так, миллиардер заявил, что создаст в Америке новую политическую партию, а Трамп отметил, что отобрал его мандат на электромобили, попросил его просто уйти и заявил, что Маск сошел с ума. Президент заявил, что самый простой способ сэкономить миллиарды в бюджете - прекратить государственные субсидии и контракты с Маском.

После этого Маск опубликовал в соцсетях «бомбу»: связал Трампа с делом секс-преступника Эпштейна и пожелал президенту «хорошего дня».

Ранее сообщалось, что США запустят в серийное производство новую ядерную бомбу.