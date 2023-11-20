Маск поздравил нового президента Аргентины Милея с победой на выборах

Основатель американской компании SpaceX и владелец соцсети X (бывшее название Twitter) Илон Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте Хавьере Мелее. Таким мнение предприниматель поделился, опубликовав запись в X.

Всеобщие выборы в Аргентине проходили в два тура с 22 октября по 19 ноября. Новым лидером государства стал представитель оппозиционной либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей. По итогам голосования он набрал 55,75% голосов. Его соперник – уже бывший президент Аргентины Серхио Масса, получил 44,24% голосов. Он баллотировался от правящей коалиции «Союз за Родину».

«Аргентину ждет процветание», – написал Маск.

Основатель компании SpaceX также прокомментировал слова новоизбранного президента, который раскритиковал правых политиков. Маск согласился с тем, что избрание правого либертарианца руководителем страны положило начало новому тренду.

Милею 55 лет. По образованию он является экономистом – Милей получил степень по экономике в университете Бельграно, а также две степени магистра в Instituto de Desarrollo Económico y Social и университете Торкуато ди Телла. С 2021 года является национальным депутатом от Буэнос-Айреса. Лидером коалиции «Свобода наступает» от стал в 2019 году.