Маск предложил установить предельный возраст для американского президента

Соединенным Штатам необходимо установить планку предельного возраста для главы Белого дома. С таким тезисом согласился известный предприниматель Илон Маск. Он высказал данную точку зрения в социальной сети Х.

Одна из пользовательниц соцсети задала вопрос, почему в США до сих пор не введено законодательное ограничение возраста президента, по достижении которого тот обязан сдать дела преемнику.

«Должен быть максимальный возраст», - написал в ответ изобретатель.

Ранее Маск ответил Байдену на его обвинения в том, что миллиардер пытается «купить президентские выборы». Он указал, что «живет» в голове американского лидера «совершенно бесплатно».