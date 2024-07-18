Маск отреагировал на слова Байдена о попытках сорвать выборы в США

Основатель компании Space X, владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена, сказанные в его адрес, о попытках сорвать выборы главы государства.

Ранее Байден заявил, что Маск вместе со своими «богатыми» друзьями пытается купить президентские выборы в США. Голосование состоится в ноябре. Байден к своему посту в Х прикрепил ссылку на сайт, где граждане могут сделать пожертвование в пользу Демократической партии США. На веб-странице сайта можно увидеть фотографии Маска и кандидата в президенты Дональда Трампа.

Маск, комментируя этот пост, иронично ответил, что «живет» в голове Байдена «совершенно бесплатно».

Американский предпринимать Маск регулярно комментирует на своей странице в соцсети политические события, высказывается о различных явлениях в обществе. Ранее бизнесмен писал, что для завершения конфликта на Украине России должны отойти исторические территории.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден заразился коронавирусом, в связи с чем его предвыборные мероприятия отменены.