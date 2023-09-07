Маск предотвратили атаку ВСУ на корабли ВМФ РФ в Черном море

Американский предприниматель, глава компании Space X и владелец сети X (бывший Twitter) Илон Маск предотвратил атаку ВСУ на корабли ВМФ РФ в Черном море в 2022 году, говорится в материале телеканала CNN .

По информации, опубликованной в анонсе биографии бизнесмена, атаку ВСУ удалось предотвратить благодаря ограничениям, которые Маск ввел на работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», – сообщил телеканал.

Отмечается, что Маск был встревожен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия может якобы ответить ядерным ударом. После того, как работа Starlink была ограничена вблизи полуострова, подводные дроны ВСУ, снабженные взрывчаткой, потеряли связ. Их вынесло на берег.

12 сентября в открытый доступ поступит биография Маска, которую написал американский журналист Уолтер Айзексон. За его авторством также закреплены биографии основателя компании Apple Стива Джобса и физика Альберта Эйнштейна.

В феврале 2023 года Маск заявил, что не допустит использование спутников Starlink для эскалации украинского конфликта. Он отмечал, что эти события могут привести к Третьей мировой войне.

В марте 2022 года Украина получила от компании SpaceX наземные терминалы Starlink для спутникового интернета. Одной из главных целей Starlink является обеспечение выхода в глобальный интернет для жителей регионов, где это является сложным и дорогостоящим. Срок службы одного такого спутника составляет от пяти до десяти лет.