Маск предупредил Tesla о кризисе из-за решений Трампа
Акции Tesla упали на 5,3% после заявлений Маска о финансовых трудностях
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Генеральный директор Tesla, американский предприниматель Илон Маск предупредил сотрудников компании о приближающихся «тяжелых кварталах» из-за отмены государственной поддержки электромобилей, инициированной администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
По словам Маска, «убедительных» финансовых показателей компания сможет достичь только к концу 2026 года.
Как пишет агентство, финансовые результаты Tesla за последний квартал оказались разочаровывающими — акции компании упали на 5,3% на постмаркете на Нью-Йоркской бирже прямо во время выступления Маска, а скорректированная прибыль составила всего 40 центов на акцию, что оказалось ниже ожиданий Уолл-стрит.
Кроме того, выручка компании сократилась на 12%, до $22,5 млрд — это самое резкое падение за последнее десятилетие.
Основные причины кризиса заключаются в сокращении поставок автомобилей на 13,5%, снижении средней цены электрокаров, росте расходов на тарифы ($300 млн) и падении доходов от производства и хранения энергии.
Конфликт между Маском и Трампом обострился после того, как президент США отменил налоговые льготы для электромобилей и возобновляемой энергетики. Маск публично критиковал эти решения, утверждая, что они ставят под угрозу будущее Tesla. В ответ американский лидер заявил, что без государственных субсидий Маск «мог бы свернуть бизнес и вернуться в ЮАР».
Ранее портал Electrek сообщил, что электрокары Tesla с автопилотом стали менее безопасными.