Автопилот Tesla подвергся критике за увеличение ДТП

По данным издания Electrek, безопасность автопилота Tesla за последний год ухудшилась . Журналисты, проанализировав ежегодный отчет Tesla о безопасности, пришли к выводу, что частота ДТП с участием электромобилей Tesla возросла. По мнению аналитиков, это свидетельствует о снижении безопасности использования автопилота.

Согласно отчету, во втором квартале 2024 года электромобили Tesla проходили 6,88 млн миль между авариями, в то время как во втором квартале 2025 года этот показатель снизился до 6,69 млн миль, что говорит о более частых ДТП.

Зафиксировано также увеличение числа аварий при управлении автомобилем без использования автопилота на 33,6%. Если в 2024 году ДТП происходило в среднем на каждые 1,45 млн миль, то в 2025 году этот показатель снизился до 0,963 млн миль. Для сравнения, средний показатель по США для всех автомобилей составляет 0,7 млн миль.

Electrek выразил обеспокоенность по поводу ограниченности и возможной предвзятости данных, предоставляемых Tesla. Например, аварии, в которых не сработали подушки безопасности, не учитываются в статистике. Кроме того, в отчете недостаточно данных о ДТП, произошедших в городских условиях, поскольку автопилот чаще используется на трассах.

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