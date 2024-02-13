Маск: Путин никогда не потерпит поражение на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что российский президент Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет в текущем конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства Bloomberg со ссылкой на заявление миллиардера в беседе с американскими сенаторами-республиканцами.

Данные слова прозвучали от Маска после слов сенатора Рона Джонсона о том, что те, кто ждут победы украинской стороны в текущем конфликте, «живут в мире фантазий».

Миллиардер заявил сенаторам, что общественность время от времени называет его апологетом Путина, но бизнесмен возразил, подчеркнув, что данные обвинения являются «абсурдными». Он также указал на то, что его компания, скорее, сделала больше для подрыва РФ, чем что-либо другое.

В качестве примера он вспомнил о том, что предоставлял Украине интернет-услуги сервиса Starlink от компании SpaceX, играющую важную роль в национальной связи в период после начала российской СВО. Кроме того, он отметил, что SpaceX изъяла у России бизнес по космическим запускам.