Маск заявил, что правительство США доведет страну до краха

В своей социальной сети Х миллиардер написал, что нынешнее правительство Америки доведет страну до забвения. Таким заявлением Маск прокомментировал один из постов, в котором пользователь подсчитал, что государственный долг США за май 2024 года достиг 103 миллиардов долларов. За предстоящие 12 месяцев госдолг станет больше еще на два триллиона долларов, отметил также автор поста.

Согласно докладу, опубликованному правительством США в мае этого года, в следующие 30 лет госдолг страны вырастет до 166% ВВП. Кроме того, Вашингтон не исключает, что показатель может увеличиться до 250% ВВП.