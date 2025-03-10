В социальной сети X американский миллиардер Илон Маск высказал обвинения в адрес украинской и части западной элиты, упрекая их в двойных стандартах.

Его комментарий стал ответом на публикацию, в которой утверждалось о желании Владимира Зеленского продолжать вооруженный конфликт.

Маск заявил, что представители украинского и западного правления проводят вечера, наслаждаясь роскошными приемами в своих поместьях, в то время как молодые люди, не являющиеся их детьми, гибнут в окопах, утопая в грязи и крови бесконечной войны.

Бизнесмен предположил, что действенным способом урегулирования украинского кризиса может быть введение санкций в отношении крупных украинских олигархов, в особенности тех, кто владеет дорогостоящей недвижимостью в Монако.

Ранее Маск назвал главу МИД Польши «маленьким человечком» после публикации о Starlink.