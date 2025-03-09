Маск призвал Сикорского «остыть» после его заявления о Starlink

Американский бизнесмен написал в соцсети, что без доступа к системе Starlink фронт для ВСУ рухнет. Он считает, что без системы спутников украинские военнослужащие не смогут вести боевые действия. В свою очередь Радослав Сикорский напомнил, что именно Польша оплачивает услугу для пользования Украиной данной системы в размере $50 млн. Если Маск запретит ВСУ получать данные, то Польша расторгнет все договоренности и найдет другого поставщика для Киева.

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует», — написал Маск в ответ на публикацию Сикорского.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал пост Сикорского. Он заявил, что Украина может противостоять России исключительно благодаря системе Starlink, за что Польша должна быть благодарна. Он уточнил, что на данный момент никто не говорит об отключении Украины от системы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает с Eutelsat развертывание доптерминалов для Киева.