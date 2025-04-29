Маск раскрыл главную проблему Китая в будущем

Генеральный директор компании SpaceX, изобретатель и глава DOGE Илон Маск высказался о перспективах Китая.

Он считает, что самой большой проблемой КНР в будущем станет демографический коллапс.

Вместе с тем Маск отметил, что данная проблема будет актуальна почти для всех стран земного шара.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.

Ранее политолог Дудчак пояснил принципы работы соглашения России и Китая о взаимной защите инвестиций.