Маск раскрыл главную проблему Китая в будущем
Маск: главной проблемой Китая в будущем станет демографический коллапс
Фото: [pxhere.com]
Генеральный директор компании SpaceX, изобретатель и глава DOGE Илон Маск высказался о перспективах Китая.
Он считает, что самой большой проблемой КНР в будущем станет демографический коллапс.
Вместе с тем Маск отметил, что данная проблема будет актуальна почти для всех стран земного шара.
Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
В декабре Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Ранее политолог Дудчак пояснил принципы работы соглашения России и Китая о взаимной защите инвестиций.