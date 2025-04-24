Политолог Дудчак пояснил принципы работы соглашения России и Китая о взаимной защите инвестиций

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил проект соглашения Москвы с Пекином о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому каждая из сторон стремится создавать благоприятные условия инвесторам другой договаривающейся стороны для осуществления инвестиций на своей территории. Политолог Александр Дудчак рассказал, каким образом в условиях санкций станет работать новое соглашение России и КНР о взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ситуация изменилась из-за того, что Вашингтон ведет себя, как республиканский слон в посудной лавке. Глава Белого дома делает все для того, чтобы позиции Поднебесной и нашей страны наконец-то сблизились фактически, а не только на словах. Те шаги, которые американский лидер принимает в отношении КНР, не оставляют никаких шансов для того, чтобы Китай по-прежнему вел себя осторожно из боязни санкций Штатов.

Эксперт подчеркнул, что указанное соглашение показывает миру ситуацию, когда против вас вводят меры неконкурентной борьбы, можно выжить, хотя бы в рамках позиций ВТО, нарушаемые Вашингтоном и ставящие под вопрос дальнейшее существование организации.

Ранее была раскрыта позиция Трампа по вопросу Китая.