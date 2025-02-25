Маск внедрит Starlink для обновления IT-систем гражданской авиации США

Илон Маск, руководящий DOGE, направленной на улучшение правительственной эффективности в США, стремится использовать терминалы Starlink для обновления IT-систем Федерального управления гражданской авиации (FAA), сообщило агентство Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что его компания SpaceX разработала глобальную спутниковую сеть Starlink. Данное положение дел поднимает вопросы относительно возможного столкновения интересов между его ролью в DOGE и его бизнес-проектами, как отмечает Bloomberg.

В 2023 году FAA уже заключило соглашение с Verizon Communications на сумму $2 млрд, поручив телекоммуникационному гиганту усовершенствовать ключевую инфраструктуру ведомства.

Несмотря на это, согласно информации издания, Маск одобрил предоставление 4 тыс. терминалов Starlink для своей инициативы, которую он намерен реализовать в течение года.

Источники агентства подчеркивают, что пока не ясно, каким образом использование Starlink отразится на текущих соглашениях с Verizon Communications.

Ранее сообщалось, что хакеры запустили ИИ-порно с Трампом и Маском на экранах Минстроя США.