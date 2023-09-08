Маск заявил, что в соцсети X нет «пророссийской пропаганды»

Основатель компании Space X и владелец социальной сети X (бывшее название Twitter) Илон Маск заявил, что в ней нет «пророссийской пропаганды».

Такое заявление американский бизнесмен сделал в ответ на комментарий журналиста Гленна Гринвальда, который проанализировал публикацию в газете The Washington Post. Издание ранее сообщило, что соцсеть X отказывается подвергать цензуре контент, из-за чего в сети распространяется «пророссийская пропаганда».

«Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее», – написал Маск на своей странице.

В апреле 2022 года между компанией Twitter Inc. и Маском завершилась сделка по продаже предпринимателю соцсети. Окончательно приобрести сеть Маск смог осенью прошлого года. Сумма сделки составила 44 млрд долларов. Впоследствии Twitter Inc. стала частью X Corp.

24 июля соцсеть сменила логотип. Вместо голубой птицы и названия Twitter сеть стала носить название X. Именно эта буква латинского алфавита стала ее новым логотипом.

Маск и до приобретения социальной сети комментировал политическую обстановку в мире на своей странице и даже отвечал зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на его публикации.