Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР назначил военному ВСУ, который убил мирного жителя Мариуполя, лишение свободы сроком на 22 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона Максима Овчаренко»,- сообщили в прокуратуре

Правоохранительные органы установили, что военнослужащий Максим Овчаренко находился в Мариуполе и занимал боевые позиции. Во время одного из дежурств он и его коллеги задержали мирного жители Мариуполя. Мужчину отвели в здание, где располагалось командование ВСУ.

Руководство Максима Овчаренко предположило, что житель мог ждать прихода российской армии, поэтому было решено его убить. Овчранеко вышел из здания и расстрелял на улице мужчину из автомата Калашникова. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Суд учитывал, что погибший был мирным, а также, что убийство было совершено исходя из политических и идеологических соображений.

«Признан виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», - информирует прокуратура

Правоохранительные органы рассмотрели много дел, участниками которых стали военные ВСУ, которые убивали мирных жителей. Иногда жителей даже не останавливали для предъявления документов или проведения беседы, а просто расстреливали мимо проезжающие машины с мирными людьми.