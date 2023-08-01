Мать челябинского маньяка не признала вину в суде

Валентина Ческидова, чей сын Владимир обвиняется в похищении девушки в 2009 году, не признала вину в суде, сообщили РИА Новости . Ее также обвиняют в похищении человека.

«Я себя вообще виноватой не считаю», – сказала Ческидова журналистам.

В понедельник, 31 июля, полиция задержала 51-летнего жителя поселка Смолино Челябинской области Владимира Ческидова задержали по подозрению в похищении женщины. Она находилась взаперти на протяжении 14 лет и смогла сбежать только сейчас.

По версии следователей, похищение произошло в 2009 году в Челябинске. Ческидов под предлогом распития алкогольных напитков пригласил 19-летнюю девушку в частный дом, где и запер ее. Женщина смогла сбежать после того, как у маньяка началось обострение психического заболевания, из-за чего он был вынужден поехать в больницу.

По данным следствия, ее поисками никто не занимался, поскольку она была из неблагополучной семьи.

В отношении Ческидова возбуждено уголовное дело. Во дворе его дома нашли останки еще одной женщины. Сбежавшая рассказала следователям, что в доме была еще одна девушка, которую убил Ческидов.

Сбежать жертве помогла мать маньяка Валентина.