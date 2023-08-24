Мать крымчанина, пытавшегося вступить в ряды «Азова»*, не знала о его намерениях

Виктория Круглова, мать жителя Республики Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в намерении вступить в «Азов»* и тем самым совершить государственную измену, не знала о планах сына.

Об этом в четверг, 24 августа, женщина рассказал в суде, который проходит в Ростове-на-Дону. Слова жительницы Крыма передают РИА Новости.

«Мне ничего не известно было», — сказала мать Круглова.

Женщина добавила, что узнала о намерениях сына только тогда, когда к ним в дом пришли с обысками. Кроме того, по словам Виктории, ее сын является очень впечатлительным и доверчивым. Она отметила, что, по всей вероятности, на него было оказано влияние через соцсети. Виктория попросила суд назначить сыну наименьшее наказание.

Как отмечают РИА Новости, следующие заседание по делу Круглова пройдет 11 сентября.

Круглов обвиняется в нарушении закона по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ «Приготовление к госизмене» и «Участие в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, крымчанин планировал уехать на Украину и вступить в ряды «Азова»*, входящего в состав ВСУ. Отмечается, что Круглов поддерживал контакт с представителями террористической организации по интернету и получал от них рекомендации по действиям. Круглов в суде признал свою вину полностью.

По информации УФСБ по Крыму, спецслужбы привлекла внимание публикация крымчанина, оставленная в одной из социальных сетей. В ней он оставил материал религиозно-экстремистского характера. Еще в 2018 году дома у Круглова нашли два самодельных взрывных устройства, которые были замаскированы под термос и бутылку.

В этом же году в ходе следствия житель Крыма признал свою вину. В 2019 году суд в Алуште приговорил Круглова к одному году и восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 60 тысяч рублей.

*террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ