Матвиенко поручила проверить правомерность повышения цен на учебники

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой направить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) насчет правомерности повышения цен на учебники и монополии издательства «Просвещение».

Матвиенко выступила в рамках формата «Час субъекта РФ», в котором принимали участие руководители Рязанской области. Он отметила, что в некоторых регионах России учебников не хватает. Среди них – учебники по истории России, математике, а также по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». На существующие издания цены значительно повысились, отметила Матвиенко. Ее цитирует ТАСС.

«На каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники? Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?», – сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что сейчас необходимо создать здоровую конкуренцию, поскольку монополизировать рынок недопустимо.

Матвиенко также отметила, что в некоторых ситуациях школы могут использовать старые российские учебники и пособия, чтобы дети смогли получать качественное образование.

7 августа в Москве прошла презентация нового учебника по истории России для учащихся 10-х и 11-х классов. Его представляли помощник президента РФ Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.

В новом учебнике авторы подробно отразили события Крымской весны – переворот власти на Украине и воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также рассказали о причинах начала специальной военной операции на Украине и о вхождении новых регионов в состав государства (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Ранее Минпросвещения сообщило, что новый учебник для учеников младших классов (5-х и 9-х) будут разработаны в течение года и поступят в школы к 1 сентября 2024 года. Также в ведомстве уточнили, что в 2025 году в России будут введены государственные учебники по всем школьным предметам.