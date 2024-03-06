Матвиенко призвала денонсировать международные соглашения, не отвечающие интересам России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных соглашений и денонсировать те, которые не отвечают интересам России.

«Надо вместе с министерством иностранных дел еще раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были какой-то Хрущевым, какой-то еще кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам», — сказала Матвиенко, обращаясь к председателю комитета Совфеда по международным делам Григорию Карасину.

Она отметила, что необходимо денонсировать договоры, которые дают односторонние преимущества другим странам, в особенности, если эти страны — недружественные по отношению к России.

Сегодня Совет Федерации денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве. Ранее договор о разрешении британским судам вести промысел в Баренцевом море денонсировала Государственная дума.