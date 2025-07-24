Матвиенко считает встречу Путина и Трампа неизбежной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала ряд важных заявлений о международных отношениях России. Как передает ТАСС, на недавней пресс-конференции она подтвердила восстановление активного взаимодействия между спецслужбами РФ и США, отметив, что этот процесс начался после прихода к власти Дональда Трампа.

По словам Матвиенко, между странами вновь заработал «принцип предохранителя» — механизм, позволяющий спецслужбам предотвращать возможные конфликты и кризисы.

Отдельно спикер СФ прокомментировала третий раунд переговоров с Украиной, прошедший в Стамбуле. Матвиенко назвала сам факт проведения этой встречи позитивной тенденцией, хотя и отметила, что ожидать быстрых результатов по принципиальным вопросам пока преждевременно.

«Переговоры полезные, я полагаю, что их нужно продолжать. Но мы только ведь начали этот третий раунд переговоров, и ожидать, что субстантивные вопросы будут серьезно обсуждаться и продвигаться, пока рано», — отметила Матвиенко.

Особую озабоченность у Москвы, отметила она, вызывает ситуация с гражданами, вывезенными из Курской области и до сих пор удерживаемыми украинской стороной. Матвиенко заявила, что Россия будет настаивать на их возвращении на всех международных площадках.

Председатель Совета Федерации также выразила уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «рано или поздно состоится». По ее мнению, такой диалог необходим для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине гуманитарные паузы на фронте.