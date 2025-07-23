Россия предложила Украине гуманитарные паузы на фронте

Российская сторона предложила Украине возобновить практику кратковременных гуманитарных перерывов в боевых действиях на передовой. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Планируется, что продолжительность таких перемирий составит от суток до двух. Они необходимы для обеспечения деятельности медицинских бригад.

Мединский уточнил, что гуманитарные паузы требуются для эвакуации раненых и вывоза тел погибших, поскольку работа санитарных служб в нейтральной полосе в настоящее время затруднена из-за использования беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Мединский назвал заложничеством удержание жителей Курской области на Украине.