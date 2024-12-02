В следующем году Запад предпримет попытки начать переговоры по Украине. Шансы на это очень велики, так считает сенатор Валентина Матвиенко. Ее мнение привело издание «Аргументы и факты».

Она заявила, что в следующем году за рубежом попытаются инициировать мирные переговоры. Шансы на это очень высоки. Они заметно выше чем то, что Запад будет проводить бескомпромиссную линию в отношении РФ.

Матвиенко добавила, что команда Трампа будет совершать шаги в данном направлении. Несмотря на то, что она больше не делает громких заявлений по поводу завершения конфликта на Украине, новый президент США не отказался от своих обещаний.

«Трамп эту тему не oставляет. Пoдтверждение тoму — недавнее oбнарoдoвание персoны спецпoсланника пo Украине, бывшегo пoмoщника пo нациoнальнoй безoпаснoсти Кита Келлoга», — указала она.

Россия, в свою очередь, не станет обсуждать некие «однодневные полумеры». Она будет стремиться сразу решить все вопросы своей безопасности. Переговоры будут проводиться на основе уже озвученных Путиным тезисов.

Матвиенко также высказалась о переговорах Совета Федерации с Сенатом Соединенных Штатов. С ее точки зрения, пока предпосылок к этому нет. Америке предстоит отказаться от незаконной практики односторонних санкций, только после этого будет возможен диалог между законодателями.

Ранее Матвиенко сообщила, что все получатели сигнала от российского лидера в виде запуска «Орешника» оценили его по достоинству. За рубежом стали понимать, что слова Владимира Путина подкрепляются реальной мощью и волей к действиям.