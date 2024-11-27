Матвиенко заявила о наличии у России «супероружия» для ответа на агрессию

Она оценивает обращение главы государства и запуск ракеты «Орешник» как «мощный акт в рамках современной геополитики», важность которого «еще долго будет осмысливаться».

Матвиенко подчеркивает, что выступление президента является «обоснованным, взвешенным и подкрепленным конкретными действиями». На заседании верхней палаты парламента спикер объяснила глубину этого послания.

Она отметила, что действия России представляют собой ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада и на шаги, приведшие к атакам на российские объекты с использованием дальнобойного оружия.

Вторым важным аспектом спикер назвала готовность страны к любому развитию ситуации, в том числе наличие супероружия, способного дать ощутимый и неотвратимый ответ.

Третьим значимым моментом Матвиенко отметила «большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в пользу выбора мирного разрешения конфликта с безусловным учетом интересов России».

Ранее член научного совета Совета безопасности РФ Александр Яковенко заявил, что Россия способна нейтрализовать угрозу от НАТО, которое намеревается разместить свои войска на границе с РФ и Белоруссией, если нанесет удар по транспортной и другой инфраструктуре альянса с помощью комплекса «Орешник».