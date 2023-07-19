Матыцин высказался о гражданской позиции олимпийской чемпионки Исинбаевой

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о последних заявлениях двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, а также о ее отношении к воинскому званию, которое ей присвоил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в 2015 году (она получила звание майора ВС РФ). Слова Матыцина приводят РИА Новости.

Ранее испанские журналисты сообщили, что Исинбаева в феврале 2022 года купила недвижимость в Испании и переехала в страну. Долгое время спортсменка не делала никаких заявлений в публичном пространстве, но 17 июля она заявила о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК).

Как отметила в одном из интервью Исинбаева, воинские звания, которые она получила во время выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Комиссия МОК, которая в феврале 2022 года рекомендовала не допускать спортсменов из России к участию в турнирах, никаких связей с Минобороны РФ у Исинбаевой не нашла.

«Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», – сказал Матыцин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил Министерству спорта республики и администрации Махачкалы провести работу над переименованием центрального стадиона имени Елены Исинбаевой из-за ее позиции. Меликов заявил, что именно жители Дагестана должны сами выбрать новое название, а также допустил, что комплексу могут вернуть прежнее – «ТРУД».