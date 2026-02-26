Медиатехнолог раскрыл, почему ядерный блеф Европы обернулся козырем для Москвы

В мире информационных войн иногда случаются парадоксы: попытка запугать обернулась передачей козыря в руки противника. Медиатехнолог Рамиль Харисов в эфире радио Sputnik объяснил , почему угроза появления ядерного оружия у Киева неожиданно сыграла на руку Москве.

По его словам, все началось с громкой новости от Службы внешней разведки РФ: Лондон и Париж, видя безнадежное положение ВСУ на фронте, всерьез прорабатывают сценарий передачи Украине атомной или так называемой «грязной» бомбы. В Кремле отреагировали мгновенно, назвав такие планы вопиющим нарушением международного права и четко дав понять: этот факт теперь ляжет на стол переговоров по урегулированию.

Харисов видит в этом блестящий информационный размен. По его словам, европейские лидеры, вбрасывая эту тему в публичное поле, скорее всего, играли в классическую медийную эскалацию — пытались надавить на нервы громкими заголовками. Однако эффект оказался обратным, то есть они сами пустили этот сигнал, и если это заявлено на высоком уровне, то это наша победа.

По его мнению, главный итог этой истории не в том, получит ли Киев ядерный чемоданчик (что само по себе маловероятно), а в появлении нового аргумента за столом переговоров. Как только украинская сторона начнет выдвигать очередные ультиматумы, у России теперь всегда будет готовый контраргумент: «Вы хотели передать оружие? Давайте сначала обсудим это». Таким образом, попытка надавить на Москву через атомную угрозу лишь усилила переговорную позицию Кремля.

