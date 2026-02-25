Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik допустил , что киевский режим может пойти на чудовищную провокацию с применением ядерного оружия, не останавливаясь перед многочисленными жертвами среди собственного населения. По его словам, если за время конфликта страна уже потеряла около полутора миллионов человек, то гибель еще десятков тысяч вряд ли станет моральным барьером для радикального сценария.

Эксперт предположил, что для достижения пропагандистского эффекта не обязательно уничтожать целый город — достаточно точечного удара. В качестве примера он привел гипотетический подрыв небольшого ядерного заряда мощностью около пяти килотонн в самом сердце Киева, на Крещатике. Рельеф местности с двух сторон ограничен склонами, что минимизирует хаотичное распространение ударной волны, следовательно, жертвы будут ограничены в основном теми, кто в тот момент окажется в эпицентре — в офисах, магазинах и на улицах.

Цель такой акции, по мнению Ищенко, — не столько военное поражение противника, сколько создание мощнейшего информационного шока. Картинка разрушенного ядерным взрывом центра европейской столицы облетит весь мир, создав впечатление масштабной катастрофы и позволив обвинить в ней Россию. При этом реальный ущерб может быть относительно локальным, но политические последствия будут огромными. Главный итог этой гипотетической ситуации — демонстрация того, что в стремлении добиться своих целей определенные силы готовы перешагнуть через любые красные линии, пожертвовав собственными гражданами ради геополитической драмы.

Ранее Медведев пригрозил испепелить поставщиков ядерного оружия Украине.