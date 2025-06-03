В ближайшее время со своими семьями воссоединятся еще десять детей, а девять из них вернутся в Россию, так как здесь живут их родители, заявил в эфире телеканала «Россия 24» помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

Он также отметил, что российские солдаты не похищали детей, а только спасали. Лишь украинские боевики устроили из темы похищения детей «шоу для сердобольных европейцев».

«Надо заниматься каждым ребенком, чтобы он вернулся в семью», — заключил Мединский.

Ранее сообщалось о том, что журналист WSJ сбежал в попытках взять интервью у Мединского.