Журналист WSJ сбежал в попытках взять интервью у Мединского

Корреспондент The Wall Street Journal Мэтью Люксмур, как сообщает RT, неожиданно отказался от запланированного интервью с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

Как сообщили каналу, ситуация в Стамбуле выглядела странно, поскольку именно западный журналист изначально просил о встрече. Мединский, демонстрируя открытость к диалогу, предложил Люксмуру провести беседу по дороге в аэропорт — в машине. Однако американский корреспондент после консультаций с редакцией провел в автомобиле российского политика лишь около минуты. Далее он неожиданно и поспешно сбежал.

«Наш западный коллега уходит куда-то вдаль, The Wall Street Journal не получит эксклюзив от Владимира Мединского», — добавил корреспондент RT Костантин Придыбайло.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершили переговоры делегаций России и Украины. После встречи опубликовали меморандумы: со стороны РФ это документы с тремя разделами и основными положениями.