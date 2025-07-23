Россия рассчитывает на новые переговоры с Украиной

Российская сторона рассчитывает на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, подтвердил, что Москва надеется на продолжение диалога. После завершения третьего раунда в Стамбуле он заявил, что четвертая встреча возможна, но точные сроки пока не названы.

Переговоры между сторонами продолжаются, и каждая встреча привлекает внимание международного сообщества. Пока неизвестно, будут ли обсуждаться новые предложения или стороны сосредоточатся на ранее заявленных позициях.

Ранее Мединский заверил в безопасности украинских детей на территории РФ.