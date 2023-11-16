Мединский: новый учебник истории критикуют только противники действующей власти

Помощник президента, автор нового учебника истории России Владимир Мединский ответил на обвинения в «кремлевской пропаганде» в запросе от РБК.

Он заявил, что государственная политика в области истории была во все времена. Так, «Повесть временных лет» создавалась сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а Карамзин писал свои труды, ориентируясь на интересы династии Романовых.

«Критикуют за то, чего в учебнике нет. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и т.п. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина», – сказал Мединский.

По его мнению, учебник патриотичен, а не нравится он лишь тем, кто в принципе недоволен нынешней российской властью и происходящим в стране.